By Mohit
PUBLISHED Oct 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
सबसे ज्यादा ODI छक्के वाले टॉप-8 भारतीय
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-8 भारतीय खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं जो कि अबतक 276 मैच में 349 छक्के अपने नाम कर चुके हैं।
रोहित
Video: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर पूर्व कप्तान एमएस धोनी हैं जिन्होंने अपने 347 मैच के वनडे करियर कुल 222 छक्के जड़े।
धोनी
Photo: ICC/FB
वहीं लिस्ट में तीसरे स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 463 वनडे मैच में कुल 195 छक्के अपने नाम किए।
सचिन
Photo: ICC/FB
लिस्ट में चौथे स्थान पर सौरव गांगुली हैं जिन्होंने 308 वनडे मैच में 189 छक्के जड़े।
सौरव
Photo: ICC/FB
युवराज सिंह लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। 275 वनडे मैच में उनके बल्ले से कुल 153 छक्के निकले।
युवराज
Photo: ICC/FB
विराट कोहली अबतक 305 वनडे मैच खेल चुके हैं और 152 छक्के जड़ चुके हैं। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
विराट
Photo: ICC/FB
वीरेंद्र सहवाग लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। सहवाग ने 241 वनडे मैच खेले जिनमें 131 छक्के जड़े।
वीरेंद्र
Photo: ICC/FB
आठवें स्थान पर सुरेश रैना हैं जिन्होंने 226 वनडे मैच के करियर में कुल 120 छक्के जड़े।
सुरेश
Photo: ICC/FB
किस इंग्लैंड क्रिकेटर की पार्टनर है ज्यादा खूबसूरत?
Click Here