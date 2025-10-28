By Mohit
ODI में सबसे ज्यादा विकेट वाले 8 भारतीय
ODI में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-8 भारतीय गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।
लिस्ट में पहले स्थान पर अनिल कुंबले हैं जिन्होंने 271 वनडे मैच में 337 विकेट चटकाए।
पहला स्थान
लिस्ट में दूसरे स्थान पर जवागल श्रीनाथ हैं जिन्होंने 229 वनडे मैच में 315 विकेट अपने नाम किए।
दूसरा स्थान
ODI में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप भारतीय गेंदबाज की इस लिस्ट में अजीत अगरकर तीसरे स्थान पर हैं। अगरकर ने 191 वनडे मैच में 288 विकेट चटकाए।
तीसरा स्थान
लिस्ट में चौथे स्थान पर जहीर खान हैं। जहीर ने 200 वनडे मैच खेले जिनमें 282 विकेट चटकाए।
चौथा स्थान
लिस्ट में पांचवें स्थान पर हरभजन सिंह हैं जिन्होंने 236 वनडे मैच में 269 विकेट चटकाए।
पांचवां स्थान
पूर्व कप्तान कपिल देव लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। कपिल ने 225 वनडे मैच में 253 विकेट अपने नाम किए।
छठा स्थान
लिस्ट में सातवें स्थान पर रवींद्र जडेजा हैं जो कि अबतक 204 वनडे मैच में 231 विकेट चटका चुके हैं।
सातवां स्थान
लिस्ट में आठवें स्थान पर मोहम्मद शमी हैं जो कि अबतक 108 वनडे मैच में 206 विकेट हासिल कर चुके हैं।
आठवां स्थान
