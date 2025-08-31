By Mohit
PUBLISHED Aug 31, 2025

नंबर-5 पर सबसे ज्यादा रन वाले भारतीय

इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-5 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नंबर-5 पर खेलते हुए 164 मैच में कुल 6454 रन बनाए।

मोहम्मद अजहरुद्दीन

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नंबर-5 पर खेलते हुए 3706 रन बनाए।

एमएस धोनी

Photo: ICC/FB

अंजिक्य रहाणे ने नंबर-5 पर खेलते हुए 3701 रन बनाए हैं।

अंजिक्य रहाणे

Photo: BCCI

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 3625 रन बनाए।

युवराज सिंह

Photo: ICC/FB

सौरव गांगुली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-5 पर खेलते हुए 3624 रन अपने नाम किए।

सौरव गांगुली

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने नंबर-5 पर खेलते हुए 2920 रन बनाए।

वीवीएस लक्ष्मण

Photo: ICC/FB

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने इंटरनेशनल करियर में नंबर-5 पर 2763 रन बनाए।

राहुल द्रविड़

Photo: ICC/FB

पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना ने नंबर-5 पर खेलते हुए 2636 रन अपने नाम किए।

सुरेश रैना

Photo: ICC/FB

