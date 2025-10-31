By Mohit
PUBLISHED Oct 31, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

सबसे ज्यादा T20 विकेट वाले टॉप-8 गेंदबाज

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-8 गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए इसपर एक नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

अफगानिस्तान के राशिद खान लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। वे अबतक 107 मैच खेल चुके हैं जिनमें 179 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।

राशिद खान

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के टिम साउथी ने 126 मैच में 164 विकेट चटकाए हैं। वे लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

टिम साउथी

Photo: ICC/FB

बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने 123 टी-20 इंटरनेशनल मैच में कुल 155 विकेट चटकाए हैं। वे लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

मुस्तफिजुर रहमान

Photo: ICC/FB

लिस्ट में चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी हैं जिन्होंने अबतक 128 मैच में 150 विकेट अपने नाम किए हैं।

ईश सोढ़ी

Photo: ICC/FB

बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने 129 टी-20 मैच में 149 विकेट चटकाए। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

शाकिब अल हसन

Photo: ICC/FB

लिस्ट में इंग्लैंड के आदिल राशिद 134 मैच में 145 विकेट के साथ छठे स्थान पर हैं।

Photo: ICC/FB

आदिल राशिद

श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। वे अबतक 85 मैच में कुल 139 विकेट हासिल कर चुके हैं।

वानिंदु हसरंगा

Photo: ICC/FB

पाकिस्तान के हारिस रऊफ लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। रऊफ ने 94 मैच में 133 विकेट चटकाए हैं।

हारिस रऊफ

Photo: ICC/FB

सारा तेंदुलकर की 11 बेहद खूबसूरत तस्वीर

 Click Here