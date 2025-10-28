By Mohit
PUBLISHED Oct 28, 2025
Cricket
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन वाले 8 बैटर
एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 बैटर कौन-कौन हैं आइए आज इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
कौन-कौन?
इंग्लैंड के पूर्व बैटर ग्राहम गूच ने 26 जुलाई 1990 को भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच की दोनों पारी में कुल 456 रन बनाए थे।
ग्राहम गूच
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल हैं जिन्होंने 2 जुलाई 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच की दोनों पारी में कुल 430 रन बनाए थे।
शुभमन
Photo: Teamindia/FB
लिस्ट में तीसरे स्थान पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मार्क टेलर हैं जिन्होंने 15 अक्टूबर 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच की दोनों पारी में कुल 426 रन बनाए थे।
मार्क टेलर
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज कुमार संगकारा लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। संगकारा ने 4 फरवरी 2014 को बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच की दोनों पारी में कुल 424 रन बनाए थे।
संगकारा
Photo: ICC/FB
लिस्ट में पांचवें स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज ब्रायन लारा हैं जिन्होंने 10 अप्रैल 2004 को इंग्लैंड के खिलाफ महज टेस्ट मैच की एक ही पारी में नाबाद 400 रन ठोक डाले थे।
लारा
Photo: ICC/FB
लिस्ट में छठे स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ग्रेग चैपल हैं। चैपल ने 1 मार्च 1974 को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच की दोनों पारी में कुल 380 रन बनाए थे।
ग्रेग चैपल
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। हेडन ने 9 अक्टूबर 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच की एक ही पारी में 380 रन ठोक डाले थे।
मैथ्यू हेडन
Photo: ICC/FB
लिस्ट में आठवें स्थान पर इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज एंडी सैंडहॅम हैं जिन्होंने 3 अप्रैल 1930 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच की दोनों पारी में मिलाकर कुल 375 रन बनाए थे।
एंडी सैंडहॅम
