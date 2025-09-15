By Mohit
PUBLISHED Sep 15, 2025

 Cricket

T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज

क्रिकेट के T20 फार्मैट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जान लेते हैं

एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। साइप्रस के खिलाफ 2024 में साहिल ने 27 गेंद में ही शतक जड़ दिया था।

साहिल चौहान

Photo: ICC/FB

टर्की के मुहम्मद फहद ने 2025 में बुल्गेरिया के खिलाफ 29 गेंद में शतक जड़ दिया था।

मुहम्मद फहद

Photo: ECN

नामीबिया के जैन निकल लॉफ्टि ईटन ने 2024 में नेपाल के खिलाफ 33 गेंद में शतक जड़ा था।

जैन निकल

Photo: ICC/FB

अफगानिस्तान के खिलाड़ी सिकंदर रजा ने 2024 में गाम्बिया के खिलाफ 33 गेंद में शतक जड़ा था।

सिकंदर रजा

Photo: ICC/FB

नेपाल के कुशल मल्ला ने 34 गेंद खेलकर मंगोलिया के खिलाफ शतक जड़ा है।

कुशल मल्ला

Photo: ICC/FB

साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी डेविड मिलर ने 2017 में 35 गेंदों में बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़ा था।

डेविड मिलर

Photo: ICC/FB

भारतीय ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में 35 गेंद में शतक ठोका था।

रोहित शर्मा

Video: ICC/FB

चेक रिपब्लिक के सुदेश विक्रमसेकर ने एस्टोनिया के खिलाफ 2019 में 35 गेंद में ये कारनामा किया था।

सुदेश विक्रमसेकर

Photo: ECN

