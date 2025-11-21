By Mohit
PUBLISHED Nov 21, 2025

 Cricket

सबसे ज्यादा टेस्ट शतक वाले ऑस्ट्रेलियाई

टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-8 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने 168 टेस्ट मैच में 41 शतक जड़े।

पहला स्थान

स्टीव स्मिथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। स्मिथ ने अबतक 120 टेस्ट मैच में 36 शतक अपने नाम किए हैं।

दूसरा स्थान

लिस्ट में तीसरे स्थान पर स्टीव वॉ हैं जिन्होंने 168 टेस्ट मैच में 32 शतक जड़े।

तीसरा स्थान

मैथ्यू हेडन लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। हेडन ने 103 टेस्ट मैच में 30 शतक जड़े।

चौथा स्थान

लिस्ट में डॉन ब्रैडमैन पांचवें स्थान पर हैं। ब्रैडमैन ने 52 टेस्ट मैच में 29 शतक जड़े।

पांचवां स्थान

लिस्ट में माइकल क्लार्क छठे स्थान पर हैं। क्लार्क ने 115 टेस्ट मैच में 28 शतक जड़े।

छठा स्थान

लिस्ट में एलन बॉर्डर सातवें स्थान पर हैं। एलन ने 156 टेस्ट मैच में 27 शतक जड़े।

सातवां स्थान

डेविड वार्नर लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। वार्नर ने 112 टेस्ट मैच में 26 शतक जड़े। 

आठवां स्थान

