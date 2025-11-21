By Mohit
सबसे ज्यादा टेस्ट शतक वाले ऑस्ट्रेलियाई
टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-8 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने 168 टेस्ट मैच में 41 शतक जड़े।
पहला स्थान
Photo: ICC/FB
स्टीव स्मिथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। स्मिथ ने अबतक 120 टेस्ट मैच में 36 शतक अपने नाम किए हैं।
दूसरा स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में तीसरे स्थान पर स्टीव वॉ हैं जिन्होंने 168 टेस्ट मैच में 32 शतक जड़े।
तीसरा स्थान
Photo: ICC/FB
मैथ्यू हेडन लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। हेडन ने 103 टेस्ट मैच में 30 शतक जड़े।
चौथा स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में डॉन ब्रैडमैन पांचवें स्थान पर हैं। ब्रैडमैन ने 52 टेस्ट मैच में 29 शतक जड़े।
पांचवां स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में माइकल क्लार्क छठे स्थान पर हैं। क्लार्क ने 115 टेस्ट मैच में 28 शतक जड़े।
छठा स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में एलन बॉर्डर सातवें स्थान पर हैं। एलन ने 156 टेस्ट मैच में 27 शतक जड़े।
सातवां स्थान
Photo: ICC/FB
डेविड वार्नर लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। वार्नर ने 112 टेस्ट मैच में 26 शतक जड़े।
आठवां स्थान
Photo: ICC/FB
