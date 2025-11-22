By Mohit
PUBLISHED Nov 22, 2025
Cricket
सबसे ज्यादा ODI शतक वाले टॉप-8 अफ्रीकी
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-8 अफ्रीकी बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
देखिए लिस्ट
लिस्ट में पहले स्थान पर हाशिम आमला हैं जिन्होंने 181 वनडे मैच में 27 शतक जड़े।
हाशिम आमला
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर एबी डिविलियर्स हैं जिन्होंने 223 वनडे मैच में 25 शतक ठोके।
एबी डिविलियर्स
Photo: ICC/FB
विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। क्विंटन डिकॉक अबतक 158 मैच में 22 शतक जड़ चुके हैं।
क्विंटन डिकॉक
Photo: ICC/FB
पूर्व विस्फोटक खिलाड़ी हर्शल गिब्स लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। गिब्स ने 248 वनडे मैच में 21 शतक जड़े।
हर्शल गिब्स
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस ने 323 वनडे मैच में 17 शतक जड़े। वे इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
जैक कैलिस
Photo: ICC/FB
गैरी कर्स्टन लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। गैरी ने 185 वनडे मैच में 13 शतक जड़े।
गैरी कर्स्टन
Photo: ICC/FB
फाफ डुप्लेसिस ने 143 वनडे मैच में 12 शतक जड़े। वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
फाफ डुप्लेसिस
Photo: ICC/FB
ग्रीम स्मिथ लिस्ट में 196 वनडे मैच में 10 शतक के साथ आठवें स्थान पर हैं।
ग्रीम स्मिथ
Photo: ICC/FB
