सबसे ज्यादा ODI शतक वाले टॉप-8 अफ्रीकी

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-8 अफ्रीकी बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

देखिए लिस्ट

लिस्ट में पहले स्थान पर हाशिम आमला हैं जिन्होंने 181 वनडे मैच में 27 शतक जड़े।

हाशिम आमला

लिस्ट में दूसरे स्थान पर एबी डिविलियर्स हैं जिन्होंने 223 वनडे मैच में 25 शतक ठोके।

एबी डिविलियर्स

विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। क्विंटन डिकॉक अबतक 158 मैच में 22 शतक जड़ चुके हैं।

क्विंटन डिकॉक

पूर्व विस्फोटक खिलाड़ी हर्शल गिब्स लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। गिब्स ने 248 वनडे मैच में 21 शतक जड़े।

हर्शल गिब्स

पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस ने 323 वनडे मैच में 17 शतक जड़े। वे इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

जैक कैलिस

गैरी कर्स्टन लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। गैरी ने 185 वनडे मैच में 13 शतक जड़े।

गैरी कर्स्टन

फाफ डुप्लेसिस ने 143 वनडे मैच में 12 शतक जड़े। वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।

फाफ डुप्लेसिस

ग्रीम स्मिथ लिस्ट में 196 वनडे मैच में 10 शतक के साथ आठवें स्थान पर हैं। 

ग्रीम स्मिथ

