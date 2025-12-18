By Mohit
PUBLISHED Dec 18, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

सबसे अधिक ODI चौके वाले 8 एक्टिव प्लेयर

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले 8 एक्टिव प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

एक्टिव प्लेयर्स

लिस्ट में पहले स्थान पर विराट कोहली हैं जो कि अबतक 308 वनडे मैच में 1356 चौके जड़ चुके हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

लिस्ट में दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं जो कि अबतक 279 वनडे मैच में 1081 चौके जड़ चुके हैं।

रोहित शर्मा

Photo: ICC/FB

साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। डिकॉक अबतक 161 वनडे मैच में 801 चौके जड़ चुके हैं।

क्विंटन डिकॉक

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन लिस्ट में 175 मैच में 667 चौके के साथ चौथे स्थान पर हैं।

केन विलियमसन

Photo: ICC/FB

आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। स्टर्लिंग अबतक 170 मैच खेल चुके हैं जिनमें 643 चौके जड़ चुके हैं।

पॉल स्टर्लिंग

Photo: ICC/FB

पाकिस्तान के बाबर आजम लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। वे अबतक 140 वनडे मैच खेल चुके हैं जिनमें 601 चौके जड़ चुके हैं।

बाबर आजम

Photo: ICC/FB

जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। टेलर अबतक 207 वनडे मैच में 599 चौके जड़ चुके हैं।

ब्रेंडन टेलर

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के जो रूट 186 वनडे मैच में 595 चौके जड़ चुके हैं। लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।

जो रूट

Photo: ICC/FB

IPL ऑक्शन के बाद कुछ ऐसी है RCB टीम

 Click Here