By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
भारत के 9 सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड्स
भारत के हर राज्य और शहर में अलग स्वाद का व्यंजन और स्ट्रीट फूड फेमस है। चलिए आपको भारत के सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड्स के बारे में बताते हैं।
स्ट्रीट फूड
पानीपुरी, गोलगप्पे, पुचका इसे आप कई नामों से जानते होंगे। भारत में गोलगप्पे खाने के शौकीन बहुत लोग है। इसे फेमस स्ट्रीट फूड माना जाता है।
पानीपुरी
टिक्की या चाट भी फेमस स्ट्रीट फूड है। इसे खासतौर पर यूपी में खूब पसंद किया जाता है। मटर या टमाटर वाली चाट लोग खूब खाते हैं।
चाट-टिक्की
महाराष्ट्र का वड़ा पाव भी काफी मशहूर है। मुंबई में रहने वाले लोग सुबह के नाश्ते में अक्सर वड़ा पाव खा लेते हैं।
वड़ा पाव
मोमोज
मोमोज नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली में खूब फेमस हो चुका है। इसे डम्पलिंग भी कहा जाता है। चिकन, वेज स्टफिंग से बना लाल चटनी के साथ ये खाया जाता है।
छोले भटूरे
दिल्ली के स्ट्रीट पर पर आपको छोले भटूरे जरूर खाने को मिलेंगे। छोले भटूरे लोग नाश्ते में मजे से खाते हैं।
छोले कुल्चे
दिल्ली में रहते हैं, तो स्ट्रीट फूड में आपने छोले कुल्चे भी खाये होंगे। दिल्लीवासियों का ये फेवरेट फूड है।
समोसा
समोसा भी स्ट्रीट फूड की लिस्ट में आता है। आलू वाला समोसा लोग चटनी के साथ मजे से खाते हैं।
भेलपुरी
महाराष्ट्र के स्ट्रीट पर आपने चावल वाली भेलपुरी भी खाई होगी। चटपटी भेलपुरी लोगों को खाना खूब पसंद है।
पाव भाजी
पाव भाजी भी स्ट्रीट फूड में लोग खाते हैं। पाव को मक्खन में सेंक कर सब्जी के साथ सर्व किया जाता है।
