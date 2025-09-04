By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 04, 2025

टीचर्स डे: शिक्षकों पर बनीं ये 9 हिंदी फिल्में

5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। ऐसे में सभी लोग अपने शिक्षकों, मेंटर, गुरुओं को धन्यवाद देते हैं।

टीचर्स डे

साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म तारे जमीं पर मस्ट वॉच फिल्मों में से एक है। फिल्म में स्पेशल चाइल्ड को टीचर पेशेंस के साथ डील करता है।

तारे जमीं पर

PC: IMDb

फिल्म पाठशाला में डांस टीचर बच्चों पर बन रहे पढ़ाई के प्रेशर और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए लड़ता है।

पाठशाला

PC: IMDb

जूही चावला और शबाना आजमी की फिल्म चॉक एंड डस्टर काफी प्रेरणादायक है। ये प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था के व्यवसायीकरण पर आधारित है।

चॉक एंड डस्टर

PC: IMDb

साल 2019 में आई फिल्म सुपर 30 मैथमेटिशियन आनंद कुमार पर बनी सच्ची कहानी है। फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी।

सुपर 30

PC: IMDb

हिचकी

रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म हिचकी भी देखने लायक है। फिल्म में उन्होंने टॉरेट सिंड्रोम से परेशान शिक्षिका की भूमिका निभाई, जो बच्चों को बस पढ़ाना चाहती है।

PC: IMDb

चक दे इंडिया

फिल्म चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने कोच टीचर का रोल निभाया। जो टीम को हॉकी के मैच में जीतने के काबिल बनाता है।

PC: IMDb

ब्लैक

PC: IMDb

अमिताभ बच्चन-रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म ब्लैक भी टीचर्स डे पर जरूर देखें। रानी स्पेशल चाइल्ड होती हैं, जिसे एक्टर पढ़ाते हैं।

3 ईडियट्स

PC: IMDb

आमिर खान की फिल्म 3 ईडियट्स भी शिक्षा और उसके तरीके पर सवाल करती हैं। ये फिल्म न देखी हो तो जरूर देखें।

स्टेनली का डिब्बा

फिल्म स्टेनली का डिब्बा एक स्टूडेंट और उसकी रोजी मिस के आस-पास घूमती है। ये फिल्म भी काफी प्रेरणादायक है। 

PC: IMDb

