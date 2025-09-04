By Deepali Srivastava
टीचर्स डे: शिक्षकों पर बनीं ये 9 हिंदी फिल्में
5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। ऐसे में सभी लोग अपने शिक्षकों, मेंटर, गुरुओं को धन्यवाद देते हैं।
साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म तारे जमीं पर मस्ट वॉच फिल्मों में से एक है। फिल्म में स्पेशल चाइल्ड को टीचर पेशेंस के साथ डील करता है।
तारे जमीं पर
फिल्म पाठशाला में डांस टीचर बच्चों पर बन रहे पढ़ाई के प्रेशर और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए लड़ता है।
पाठशाला
जूही चावला और शबाना आजमी की फिल्म चॉक एंड डस्टर काफी प्रेरणादायक है। ये प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था के व्यवसायीकरण पर आधारित है।
चॉक एंड डस्टर
साल 2019 में आई फिल्म सुपर 30 मैथमेटिशियन आनंद कुमार पर बनी सच्ची कहानी है। फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी।
सुपर 30
हिचकी
रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म हिचकी भी देखने लायक है। फिल्म में उन्होंने टॉरेट सिंड्रोम से परेशान शिक्षिका की भूमिका निभाई, जो बच्चों को बस पढ़ाना चाहती है।
चक दे इंडिया
फिल्म चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने कोच टीचर का रोल निभाया। जो टीम को हॉकी के मैच में जीतने के काबिल बनाता है।
ब्लैक
अमिताभ बच्चन-रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म ब्लैक भी टीचर्स डे पर जरूर देखें। रानी स्पेशल चाइल्ड होती हैं, जिसे एक्टर पढ़ाते हैं।
3 ईडियट्स
आमिर खान की फिल्म 3 ईडियट्स भी शिक्षा और उसके तरीके पर सवाल करती हैं। ये फिल्म न देखी हो तो जरूर देखें।
स्टेनली का डिब्बा
फिल्म स्टेनली का डिब्बा एक स्टूडेंट और उसकी रोजी मिस के आस-पास घूमती है। ये फिल्म भी काफी प्रेरणादायक है।
