By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
अमेरिका की ये 9 कंपनियां भारत में खूब बेचती हैं फास्ट फूड, ड्रिंक्स और स्नैक्स
भारत में फास्ट फूड, ड्रिंक्स और स्नैक्स के बाजार में अमेरिकी कंपनियां छाई हुई हैं। आइए जानें उन 9 बड़ी कंपनियों के बारे में जो हर घर में लोकप्रिय हैं।
अमेरिकी ब्रांड्स का जलवा
1996 से भारत में मौजूद मैकडॉनल्ड्स के 300+ आउटलेट्स हैं। मैकआलू टिक्की और वेज बर्गर ने इसे हर भारतीय का फेवरेट बनाया।
मैकडॉनल्ड्स (McDonald’s)
केएफसी का तला हुआ चिकन और जिंगर बर्गर नॉनवेज प्रेमियों का दिल जीतता है। भारत में इसके सैकड़ों आउटलेट्स युवाओं में लोकप्रिय हैं।
केएफसी (KFC)
डोमिनोज ने भारत में पिज्जा को हर घर तक पहुंचाया। इसके फास्ट डिलीवरी और लोकल फ्लेवर जैसे पनीर मखनी पिज्जा ने इसे हिट बनाया।
डोमिनोज पिज्जा (Domino’s Pizza)
पिज्जा हट अपने पैन पिज्जा और विविध मेनू के लिए जाना जाता है। भारत में इसके आउटलेट्स परिवारों और युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं।
पिज्जा हट (Pizza Hut)
पेप्सी, मिरिंडा, 7अप जैसी ड्रिंक्स और लेज, कुरकुरे जैसे स्नैक्स हर दुकान में मिलते हैं। पेप्सीको भारत में स्नैक्स मार्केट का लीडर है।
पेप्सीको (PepsiCo)
कोका-कोला, थम्स अप और मिनट मेड जैसे ब्रांड्स भारत में ड्रिंक्स मार्केट पर राज करते हैं। ग्रामीण इलाकों तक इसकी पहुंच है।
कोका-कोला (Coca-Cola)
स्टारबक्स ने भारत में कॉफी कल्चर को बढ़ावा दिया। इसके प्रीमियम कॉफी और स्नैक्स युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं।
स्टारबक्स (Starbucks)
सबवे अपने कस्टमाइज्ड सैंडविच और सलाद के लिए जाना जाता है। भारत में हेल्थ कॉन्शियस लोग इसे खूब पसंद करते हैं।
सबवे (Subway)
ये 9 अमेरिकी कंपनियां भारत के फास्ट फूड, ड्रिंक्स और स्नैक्स मार्केट में छाई हैं। इनके लोकल फ्लेवर और मार्केटिंग ने इन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया है।
भारत में अमेरिकी फास्ट फूड
