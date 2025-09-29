By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
सफर के साथी: टॉप 8 ट्रैवल-फ्रेंडली स्नैक्स
यात्रा के दौरान खाने का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। आसानी से खाए जाने वाले और ताजा रहने वाले फूड्स बेहतर होते हैं।
ट्रैवल और फूड
ड्राई फ्रूट्स और नट्स: पोषण से भरपूर, ऊर्जा देने वाले और लंबे समय तक ताजा रहते हैं।
1
ग्रेनोला बार्स: हेल्दी, टेस्टी, सुविधाजनक और विभिन्न स्वादों में उपलब्ध।
2
सैंडविच: विभिन्न प्रकार के फिलिंग्स के साथ, ये ताजा और पौष्टिक विकल्प हैं।
3
फल: ताजगी और विटामिन्स का खजाना, केले और सेब जैसे फल बेहतरीन चुनाव हैं।
4
मठरी और चिप्स: कुरकुरे और चटपटे, ये स्नैक्स यात्रा को बनाते हैं और भी मजेदार।
5
Photo: Adobe Stock
चॉकलेट: त्वरित ऊर्जा के लिए और मूड को बेहतर बनाने के लिए चॉकलेट शानदार है।
6
भेलपुरी/चिवड़ा: हल्के और स्वादिष्ट, इन्हें खाना आसान और सफाई में सुविधाजनक है।
7
पराठे: आलू, मटर या गोभी के पराठे लंबे समय तक ताजा रहते हैं और पौष्टिक होते हैं।
8
व्रत के लिए एनर्जी बूस्टिंग मिल्कशेक, Recipe
Click Here