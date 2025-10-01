By Shubhangi Gupta
दिल की सेहत के लिए ये 8 फूड्स हैं बेस्ट!
हृदय स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार महत्वपूर्ण है और सही खानपान से रोगों से बचाव भी संभव है।
हार्ट हेल्थ
ओट्स: फाइबर से भरपूर, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल के लिए बेहतरीन।
बादाम और अखरोट: ओमेगा-3 फैटी एसिड से युक्त, धमनियों को स्वस्थ रखते हैं और दिल की सुरक्षा करते हैं।
बेरीज: एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, हृदय रोगों से बचाव।
मछली: ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से युक्त, हृदय रोगों के जोखिम को कम करती है।
हरी सब्जियां: पोटेशियम और फाइबर से भरपूर, हृदय को स्वस्थ रखती हैं।
जैतून का तेल और एवोकाडो अनसैचुरेटेड फैट्स से भरपूर होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखते हैं।
टमाटर: लाइकोपीन से भरपूर, हृदय रोगों का जोखिम कम करता है, स्वस्थ दिल के लिए अच्छा।
डार्क चॉकलेट: फ्लेवोनॉइड्स से समृद्ध, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, दिल के लिए लाभकारी।
संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम के साथ सुपरफूड्स का सेवन, दिल की देखभाल का आधार है।
संतुलन
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
