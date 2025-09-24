By Shubhangi Gupta
महाराष्ट्र की गलियों का स्वाद, टॉप स्ट्रीट फूड्स!
वडा पाव: मुंबई का फेमस स्नैक, आलू के मसालेदार वड़े को पाव में रखकर चटनी के साथ परोसा जाता है।
1
मिसल पाव: पुणे की शान, मसालेदार उसल को पाव के साथ खाया जाता है, तीखा और चटपटा स्वाद।
2
पानी पुरी: छोटे पुरी में आलू, छोले, मीठी और तीखी चटनी के साथ खट्टा-मीठा पाणी भरकर खाई जाती है।
3
भेल पुरी: मुरमुरा, सेव, प्याज, आलू और चटनी का मिश्रण, चाट का एक लोकप्रिय प्रकार।
4
पाव भाजी: मसालेदार सब्जियों का मिश्रण जिसे मक्खन लगे पाव के साथ गरमा-गरम परोसा जाता है।
5
रगड़ा पेटीस: आलू की टिक्की के ऊपर रगड़ा (सफेद मटर की ग्रेवी) और चटनी डालकर सजाया जाता है।
6
साबुदाना खिचड़ी: उपवास का खाना, साबुदाना, मूंगफली और मसालों से बनता है, हल्का और पौष्टिक।
7
मोदक: गणेश चतुर्थी का प्रसाद, चावल के आटे की पुरी में गुड़ और नारियल भरकर बनाया जाता है।
8
