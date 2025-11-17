By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 17, 2025
दूध से भी ज्यादा कैल्शियम वाले टॉप 8 फूड्स
कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों के लिए अनिवार्य खनिज है। दूध कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है पर अन्य विकल्प भी हैं।
कैल्शियम
चिया सीड्स - ओमेगा-3 और फाइबर से भरपूर, कैल्शियम का उत्तम स्रोत।
1
बादाम - नट्स में सबसे ज्यादा कैल्शियम, दिल के लिए भी फायदेमंद।
2
तिल - छोटे बीज और बड़ा कैल्शियम स्रोत, त्वचा के लिए भी अच्छे।
3
राजमा - प्रोटीन के साथ कैल्शियम भी, वेजिटेरियन डाइट के लिए उत्तम।
4
पालक - हरी सब्जियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक, आयरन से भी समृद्ध।
5
ब्रोकोली - विटामिन K और C के साथ कैल्शियम का शानदार स्रोत।
6
टोफू - सोया से बना, वेगन डाइट के लिए कैल्शियम का बेहतरीन विकल्प।
7
दही - प्रोबायोटिक्स के साथ कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत।
8
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
