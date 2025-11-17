By Shubhangi Gupta
दूध से भी ज्यादा कैल्शियम वाले टॉप 8 फूड्स

कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों के लिए अनिवार्य खनिज है। दूध कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है पर अन्य विकल्प भी हैं।

चिया सीड्स - ओमेगा-3 और फाइबर से भरपूर, कैल्शियम का उत्तम स्रोत।

बादाम - नट्स में सबसे ज्यादा कैल्शियम, दिल के लिए भी फायदेमंद।

तिल - छोटे बीज और बड़ा कैल्शियम स्रोत, त्वचा के लिए भी अच्छे।

राजमा - प्रोटीन के साथ कैल्शियम भी, वेजिटेरियन डाइट के लिए उत्तम।

पालक - हरी सब्जियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक, आयरन से भी समृद्ध।

ब्रोकोली - विटामिन K और C के साथ कैल्शियम का शानदार स्रोत।

टोफू - सोया से बना, वेगन डाइट के लिए कैल्शियम का बेहतरीन विकल्प।

दही - प्रोबायोटिक्स के साथ कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत।

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

