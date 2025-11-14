By Shubhangi Gupta
एक्ने फ्री स्किन के लिए टॉप 8 आयुर्वेदिक सुपरफूड्स
एक्ने, त्वचा की सामान्य समस्या जो अनियमित जीवनशैली और गलत खानपान से बढ़ती है। आयुर्वेद में त्वचा की सुंदरता के लिए संतुलित आहार महत्वपूर्ण है।
एक्ने-पिंपल्स
नीम: रक्त शोधक के रूप में काम कर, मुंहासे कम करने में सहायक होता है।
तुलसी: एंटी-बैक्टीरियल गुणों से युक्त, त्वचा की सूजन और मुंहासे रोकती है।
हल्दी: एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण त्वचा को निखारते हैं और मुंहासे के निशान कम करते हैं।
आंवला: विटामिन C से भरपूर, त्वचा की चमक बढ़ाने और मुंहासे को रोकता है।
खीरा: जल संतुलन बनाए रखता है, त्वचा को शीतलता प्रदान करता है।
अश्वगंधा: तनाव कम करने वाले गुणों से त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है।
घी: अच्छे वसा से भरपूर, त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और स्वस्थ बनाता है।
दही: प्रोबायोटिक्स से युक्त, आंतरिक स्वास्थ्य सुधार कर मुंहासे कम करता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
