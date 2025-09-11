By Shubhangi Gupta
नेपाली सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्रियां, तस्वीरें

प्रियंका कार्की: नेपाली फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से नाम कमाया।

साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह: रॉयल बैकग्राउंड के साथ नेपाली सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी।

Instagram: srls_samragyeerlshah

केकी अधिकारी: अपने विविध भूमिकाओं और निरंतर सुधार के लिए जानी जाती हैं।

Instagram: kekiadhikari

स्वस्तिमा खड्का: युवा पीढ़ी की आइकन, जिन्होंने छोटी उम्र में ही सफलता प्राप्त की।

Instagram: swastimakhadka

रेखा थापा: नेपाली सिनेमा की एक मजबूत शख्सियत, जिन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई।

Instagram: rekha.thapa

झरना थापा: अभिनय के साथ-साथ निर्देशन में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है।

Instagram: jharanathapa

बर्षा राउत: अपनी ऊर्जावान अभिनय शैली से युवा पीढ़ी की पसंदीदा बनीं।

Instagram: barsharaut_

करिश्मा मनंधर: नेपाली सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री, जिन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दीं।

Instagram: karishma_manandhar

