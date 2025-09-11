By Shubhangi Gupta
नेपाली सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्रियां, तस्वीरें
प्रियंका कार्की: नेपाली फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से नाम कमाया।
1
साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह: रॉयल बैकग्राउंड के साथ नेपाली सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी।
2
Instagram:
srls_samragyeerlshah
केकी अधिकारी: अपने विविध भूमिकाओं और निरंतर सुधार के लिए जानी जाती हैं।
3
Instagram:
kekiadhikari
स्वस्तिमा खड्का: युवा पीढ़ी की आइकन, जिन्होंने छोटी उम्र में ही सफलता प्राप्त की।
4
Instagram:
swastimakhadka
रेखा थापा: नेपाली सिनेमा की एक मजबूत शख्सियत, जिन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई।
5
Instagram:
rekha.thapa
झरना थापा: अभिनय के साथ-साथ निर्देशन में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है।
6
Instagram:
jharanathapa
बर्षा राउत: अपनी ऊर्जावान अभिनय शैली से युवा पीढ़ी की पसंदीदा बनीं।
7
Instagram:
barsharaut_
करिश्मा मनंधर: नेपाली सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री, जिन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दीं।
8
Instagram:
karishma_manandhar
