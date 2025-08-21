By Shubhangi Gupta
भारत के प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल, टॉप 7 जगहें
भारत में UNESCO की 40 से अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं। ये स्थल अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध हैं।
विश्व धरोहर स्थल
ताजमहल: आगरा में स्थित, यह संगमरमर की कलाकृति मुगल सम्राट शाहजहां के प्रेम की निशानी है।
खजुराहो के मंदिर: मध्य प्रदेश में ये मंदिर अपनी वास्तुकला और शिल्पकला के लिए विख्यात हैं।
जयपुर का जंतर मंतर: विश्व के सबसे बड़े पत्थर के खगोलीय यंत्रों में से एक, ज्योतिषीय अध्ययन का केंद्र।
कोणार्क का सूर्य मंदिर: ओडिशा में स्थित, यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और रथ के आकार का है।
हम्पी के खंडहर: कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी, यह स्थल अपने अद्वितीय अवशेषों के लिए जाना जाता है।
सांची का स्तूप: मध्य प्रदेश में स्थित, यह बौद्ध स्मारक अपने स्तूप, तोरण द्वार और अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है।
काजीरंगा नेशनल पार्क: असम में स्थित, यह पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह एक जैव विविधता का केंद्र है।
