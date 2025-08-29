By Shubhangi Gupta
काम भी, आराम भी: भारत में वर्केशन के लिए बेस्ट जगहें
वर्केशन क्या है? यह कार्य और यात्रा का संयोजन है जहां लोग काम करते समय नई जगहों का अनुभव करते हैं।
भारत में वर्केशन
गोवा: समुद्र तटों के साथ, गोवा शांति और काम के लिए एकदम सही स्थान है।
1
मनाली: पहाड़ों के बीच, मनाली शांत वातावरण और प्रेरणादायक दृश्य प्रदान करता है।
2
उदयपुर: झीलों का शहर, उदयपुर में आप राजसी वातावरण में काम कर सकते हैं।
3
केरल: प्रकृति की गोद में, केरल के बैकवाटर्स शांति और सृजनात्मकता को बढ़ाते हैं।
4
धर्मशाला: हिमालय की तलहटी में, धर्मशाला आध्यात्मिकता और काम का संतुलन देता है।
5
पुडुचेरी: फ्रेंच वास्तुकला और शांत समुद्र तट, पुडुचेरी शांति के साथ काम करने का स्थान है।
6
ऋषिकेश: गंगा के किनारे, ऋषिकेश में योग और काम का अनूठा मिश्रण मिलता है।
7
