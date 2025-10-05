By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 05, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Travel

ये हैं भारत के सबसे सुंदर पक्षी

भारत एक सांस्कृतिक और सुंदर देश माना जाता है। यहां पर कई ऐसे जीव भी हैं, जो अपनी अनोखी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं।

भारत के जीव

चिड़ियां सुंदर होती हैं लेकिन आज हम जिन पक्षियों के बारे में बताने जा रहे हैं, वह भारत में पाई जाती हैं।

पक्षी

हिमालयन मोनाल पक्षी जंगलों में पाई जाती है, इसे तीतर भी कहा जाता है। ये रंग-बिरंगे पंखों वाली होती है।

हिमालयन मोनाल

तालाब में पॉन्ड हेरॉन पक्षी पाया जाता है। इसका रंग वैसे भूरा होता है लेकिन जब ये उड़ता है, तब सफेद पंख दिखते हैं।

पॉन्ड हेरॉन

भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर माना जाता है, जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। मोर का डांस देखना सुखद अनुभव माना जाता है।

मोर

पैराडाइज फ्लाईकैचर

पैराडाइज फ्लाईकैचर चिड़िया को हिंदी में दूधराज या सुल्ताना बुलबुल कहते हैं। ये भारत में पाये जाते हैं।

फ्लेमिंगो

भारत में सफेद और ऑरेंज कलर के फ्लेमिंगो पाये जाते हैं। इन्हें राजहंस भी कहा जाता है। ये पानी में भी रहते हैं।

बुलबुल

भारत में पाई जाने वाली बुलबुल चिड़िया भी अपनी बोली और सुंदरता के लिए फेमस है। बुलबुल जंगली इलाकों में देखी जाती है।

नीलकंठ पक्षी

नीलकंठ पक्षी नीले और अन्य रंगों का होता है, जो बेहद सुंदर दिखता है। ये भारतीय पर्वतों पर पाया जाता है।

कॉन्फिडेंट लड़कियों में होती हैं ये खूबियां

 Click Here