By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 12, 2025

 Health

करी पत्ते के टॉप 7 स्वास्थ्य लाभ

करी पत्ते, भारतीय व्यंजनों में एक प्रमुख सामग्री जो अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए भी जाने जाते हैं।

करी पत्ता के फायदे

ये पत्ते आयरन, कैल्शियम, विटामिन A, B, C और B2 से भरपूर होते हैं जो अच्छी सेहत के लिए जरूरी हैं।

पोषक तत्व

करी पत्ते खून की शुद्धि में सहायक होते हैं जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं कम होती हैं।

1

ये पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और पेट संबंधी विकारों से राहत दिलाते हैं।

2

करी पत्ते बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं और बालों के झड़ने को रोकते हैं। इसका तेल बहुत फायदेमंद रहता है।

3

इनका उपयोग वजन घटाने में भी किया जाता है क्योंकि ये चयापचय को तेज करते हैं।

4

विटामिन A से भरपूर करी पत्ते आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।

5

Photo: Adobe Stock

मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी क्योंकि ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं।

6

इनका नियमित सेवन तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है।

7

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

