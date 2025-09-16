By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 16, 2025
जानिए दुनिया के किस देश में है सबसे ज्यादा सस्ता सोना
अगर आप सोचते हैं कि दुबई में सबसे सस्ता सोना मिलता है, तो यह धारणा बदल सकती है। कुछ देशों में सोने की कीमतें बेहद किफायती हैं। आइए जानें सस्ता सोना बेचने वाले देशों के बारे में।
सस्ता सोना
अमेरिका में 24 कैरेट सोना करीब 8,586 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 7,874 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है। डॉलर की मजबूती और प्रतिस्पर्धा से इस देश में सोना की कीमतें कम हैं।
अमेरिका
सस्ता सोना के मामले में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। यहां 24 कैरेट सोना करीब 8,602 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 7,889 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है।
ऑस्ट्रेलिया
एशिया का प्रमुख वित्तीय केंद्र सिंगापुर सस्ते सोने की लिस्ट में शामिल है। यहां 24 कैरेट सोना करीब 8,667 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 7,949 रुपये प्रति ग्राम बिक रहा है।
सिंगापुर
सोने की शुद्धता के लिए मशहूर स्विट्जरलैंड में 24 कैरेट सोना करीब 8,682 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 7,963 रुपये प्रति ग्राम की दर से उपलब्ध है।
स्विट्जरलैंड
दक्षिण-पूर्व एशिया का बड़ा देश इंडोनेशिया सस्ते सोने के देशों में शुमार है। यहां 24 कैरेट सोना करीब 8,704 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 7,983 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है।
इंडोनेशिया
दुबई में जनवरी 2025 तक 24 कैरेट सोना करीब 8,718 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 7,996 रुपये प्रति ग्राम था। लेकिन अब अन्य देश सस्ते साबित हो रहे हैं।
दुबई
कम आयात शुल्क, टैक्स और मजबूत अर्थव्यवस्था से ये देश सस्ते हैं। अमेरिका में डॉलर की ताकत, स्विट्जरलैंड में शुद्धता और सिंगापुर में पारदर्शिता मुख्य कारण हैं।
सस्ते सोने के पीछे राज
खरीदते समय शुद्धता (हॉलमार्क), विश्वसनीय दुकान और आयात नियम जांचें। विदेश यात्रा पर ड्यूटी-फ्री लिमिट का ध्यान रखें, नकली सोने से बचें।
सस्ता सोना? जांच जरूरी
