देहरादून में घूमने की टॉप 6 जगहें

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी जो अपने ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।

देहरादून

टपकेश्वर मंदिर: एक प्राचीन शिव मंदिर जो गुफा के अंदर स्थित है और श्रद्धालुओं का मुख्य आकर्षण है।

1

रॉबर्स केव: एक प्राकृतिक गुफा जो अपने अद्भुत झरने और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है।

2

सहस्त्रधारा: खूबसूरत झरने और चिकित्सीय सल्फर पानी के लिए जाना जाता है, यह स्थल आराम और उपचार प्रदान करता है।

3

फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट: इसकी वास्तुकला और संग्रहालय वनस्पति विज्ञान के इतिहास को दर्शाते हैं।

4

मालसी डियर पार्क: एक वन्यजीव अभयारण्य जो हिरणों और अन्य जानवरों का घर है।

5

बुद्धा टेंपल: एक शांतिपूर्ण स्थल जो अपनी विशाल बुद्ध प्रतिमा और जापानी गार्डन के लिए जाना जाता है।

6

देहरादून से निकटवर्ती पर्यटन स्थल जैसे मसूरी और ऋषिकेश की यात्रा भी अवश्य करें।

यहां भी जाएं

