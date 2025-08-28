By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 28, 2025
Health
गले की खराश के लिए टॉप 6 घरेलू नुस्खे
गले की खराश आमतौर पर संक्रमण या ठंड लगने से होती है जिसे घरेलू उपचार से कम किया जा सकता है।
गले की खराश
गर्म पानी और नमक के गरारे गले की सूजन और दर्द को कम करते हैं और राहत प्रदान करते हैं।
1
शहद और नींबू का मिश्रण गले की खराश को शांत करता है और इम्युनिटी बढ़ाता है।
2
अदरक की चाय गले की जलन को कम करती है और गले को आराम पहुंचाती है।
3
हल्दी वाला दूध एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो गले की खराश में लाभदायक है।
4
विटामिन C युक्त फलों का सेवन इम्युनिटी बूस्ट करता है और गले की खराश से बचाव करता है।
5
स्टीम इनहेलेशन: भाप लेने से नाक और गले की नलियां साफ होती हैं जिससे राहत मिलती है।
6
ठंडे पेय और खाद्य पदार्थों से बचें, ये गले की खराश को बढ़ा सकते हैं।
सुझाव
धूम्रपान और धूल भरे वातावरण से दूर रहें, ये गले की खराश के लिए उत्तेजक होते हैं।
अन्य
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। यदि खराश गंभीर है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें।
नोट
