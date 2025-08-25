By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
वेडिंग एनिवर्सरी पर घूमने वाली 6 टॉप जगहें
शादी की सालगिरह पर अब लोग पार्टी देने में खर्चा करने के बजाय घूमने जाने का प्लान बना लेते हैं।
वेडिंग एनिवर्सरी
किसी खूबसूरत जगह की सैर करने में मन को शांति मिल जाती है और कपल्स को क्वालिटी टाइम भी।
क्वालिटी टाइम
लेकिन कपल्स के मन में पहला सवाल आता है कि आखिर घूमने के लिए कहां जाये। चलिए फिर जगहों के बारे में हम आपको बताते हैं।
कहां जाये
दिल्ली से ज्यादा दूर जाने का मन नहीं हैं, तो मसूरी जाने का प्लान करें। पहाड़ों-झरनों के बीच यहां खूब मजा आयेगा।
मसूरी
नैनीताल
शांति वाली जगह पसंद है, तो नैनीताल जाएं। नैनीताल का पंगोट गांव भी घूम सकते हैं। ये काफी शांत और सुंदर है।
औली
उत्तराखंड के चमोली जिले में खूबसूरत हिल स्टेशन है औली। औली में आप स्कीइंग का मजा भी ले सकते हैं।
रानीखेत
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित नगर है रानीखेत। रानीखेत अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है।
लोनावला
महाराष्ट्र का लोनावला भी घूमने के लिए परफेक्ट है। कपल्स को लोनावला घूमने भी जाना चाहिए।
जिम कॉर्बेट
अगर जंगल सफारी, एडवेंचर करना पसंद है, तो जिम कॉर्बेट जाएं। यहां आपको रहने के लिए वुडेन हाउस मिलेंगे।
ट्रैवल टिप्स
इन जगहों पर जाने से पहले होटल किराया, घूमने की जगहों के बारे में अच्छे से पता कर लें।
दिल्ली मेट्रो से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें
Click Here