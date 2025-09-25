By Vimlesh Kumar Bhurtiya
एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज

एशिया कप 2025 में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कुलदीप यादव हैं।

कुलदीप यादव

कुलदीप यादव ने अब तक इस टूर्नामेंट में 5 पारियों में गेंदबाजी की है और 12 विकेट लिए हैं।

12 विकेट के साथ टॉप पर

लिस्ट में दूसरे नंबर पर यूएई के गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी हैं, जिन्होंने 3 पारियों में 9 विकेट लिए हैं।

जुनैद सिद्दीकी

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

मुस्तफिजुर रहमान

उन्होंने एशिया कप 2025 की अब तक की 5 पारियों में गेंदबाजी की है और 8 विकेट चटकाए हैं।

5 पारियों में लिए हैं 8 विकेट

श्रीलंका के धाकड़ स्पिनर वानिंदु हसरंगा इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।

वानिंदु हसरंगा

उन्होंने एशिया कप 2025 की अब तक की 5 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट हासिल किए हैं।

लिए हैं 7 विकेट

पाकिस्तान के सैम अयूब इस सूची में 5वें स्थान पर हैं।

सैम अयूब

उन्होंने अब तक एशिया कप 2025 की 5 पारियों में गेंदबाजी की है, जिसमें 6 विकेट हासिल किए हैं।

लिए हैं 6 विकेट

