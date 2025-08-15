By Shubhangi Gupta
वीकेंड प्लान: दिल्ली-NCR के आस-पास घूमने की 5 जगहें
जयपुर: राजसी विरासत और शानदार किलों का शहर। यहां का हवा महल, आमेर किला देखना न भूलें।
आगरा: ताजमहल का शहर, यहां की मुगल वास्तुकला और पेठे की मिठास आपको लुभाएगी।
ऋषिकेश: गंगा किनारे योग और आध्यात्म का केंद्र। रिवर राफ्टिंग और कैम्पिंग का आनंद लें।
ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की दिव्यता का अनुभव करें।
नैनीताल: झीलों का शहर, नैनी झील की सैर और माल रोड की शॉपिंग यादगार रहेगी।
नैनीताल की बोटिंग और टिफिन टॉप से हिमालय दर्शन आपके ट्रिप को खास बना देंगे।
मसूरी: पहाड़ों की रानी, कैमल बैक रोड और केम्पटी फॉल्स की सुंदरता में खो जाएँ।
मसूरी में कैमल्स बैक रोड और केम्पटी फॉल्स की सुंदरता का आनंद लें।
