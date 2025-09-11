By Deepali Srivastava
Travel
ये हैं भारत के टॉप 5 हनीमून डेस्टिनेशन
शादी के बाद कपल घूमने के लिए रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन चुनते हैं। ऐसी जगह जहां शांति, एकांत और खूबसूरती मिले।
हनीमून डेस्टिनेशन
भारत में हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो कुछ जगहों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जगहें काफी रोमांटिक वाइब देती हैं।
कहां जाएं
राजस्थान का खूबसूरत शहर उदयपुर अपनी शाही ठाट और प्यार भरे अंदाज के लिए मशहूर है। यहां पर हनीमून काफी रोमांटिक रहेगा।
उदयपुर
उदयपुर में लेक, महल और कई सुंदर जगहें हैं। यहां पर आप आसानी से ट्रेन या फ्लाइट से पहुंच सकते हैं।
खास बातें
पहाड़ों पर रोमांस करना है, तो मनाली चुनें। मनाली में आप कई खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
मनाली
बर्फबारी
दिसंबर-जनवरी में मनाली में बर्फबारी होती है। इस सीजन में यहां पर कई स्नो एक्टिविटीज कर सकते हैं।
अंडमान
अगर आप भारत में स्वर्ग देखना है, तो अंडमान-निकोबार जाएं। यहां पर खूबसूरत बीच और हरीयाली आपको पसंद आएगी।
क्या कर सकते हैं
अंडमान में आपको क्रिस्टल क्लियर बीच, पहाड़ों पर हरियाली, मरीन लाइफ एक्सप्लोर करने को मिलेगी।
मुन्नार
केरल का मुन्नार भी रोमांस करने के लिए परफेक्ट जगह है। यहां पर सुंदर चाय के बगान और खूब हरियाली देखने को मिलेगी।
कैसे जाएं
मुन्नार आप ट्रेन-फ्लाइट से जा सकते हैं। यहां जाने के लिए सर्दी का मौसम सबसे बढ़िया होता है और हनीमून के लिए भी।
गोवा
नाइट पार्टी और बीच लाइफ एक्सप्लोर करने का मन है, तो गोवा जाएं। गोवा में कई बीच और वाइब्रेंट लाइफ आपको अट्रैक्ट करेगी।
बजट फ्रेंडली
गोवा हनीमून के लिए बजट में रहेगा और ये सफर यादगार होगा। पार्टनर के साथ आप गोवा भी घूम सकते हैं।
