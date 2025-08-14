By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 14, 2025
आगरा के आस-पास घूमने की टॉप 5 जगहें
आगरा शहर अपने ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, यहां जाने का प्लान कर रहे हैं तो आस-पास और भी कई जगहों पर घूम सकते हैं।
आगरा
फतेहपुर सीकरी: मुगल सम्राट अकबर की राजधानी, यहां का बुलंद दरवाजा और पंच महल देखने लायक हैं।
1
मथुरा-वृंदावन: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, यहां के मंदिर और यमुना आरती अवश्य देखें।
2
मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर भक्तों के लिए खास हैं।
यहां भी जाएं
ग्वालियर का किला: इतिहास के पन्नों में बसा यह किला अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है।
3
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान:
प्रवासी पक्षियों का घर, यहां बर्ड वॉचिंग का अनुभव अद्वितीय है।
4
बरसाना - यहां की पहाड़ियां और राधा कुंड की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है।
5
परिवार या दोस्तों के साथ इन जगहों पर घूमने का प्लान बनाएं और खास पल बिताएं।
अद्भुत अनुभव
