By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 14, 2025

आगरा के आस-पास घूमने की टॉप 5 जगहें

आगरा शहर अपने ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, यहां जाने का प्लान कर रहे हैं तो आस-पास और भी कई जगहों पर घूम सकते हैं।

आगरा

फतेहपुर सीकरी: मुगल सम्राट अकबर की राजधानी, यहां का बुलंद दरवाजा और पंच महल देखने लायक हैं।

1

मथुरा-वृंदावन: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, यहां के मंदिर और यमुना आरती अवश्य देखें।

2

मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर भक्तों के लिए खास हैं।

यहां भी जाएं

ग्वालियर का किला: इतिहास के पन्नों में बसा यह किला अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है।

3

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान: प्रवासी पक्षियों का घर, यहां बर्ड वॉचिंग का अनुभव अद्वितीय है।

4

बरसाना - यहां की पहाड़ियां और राधा कुंड की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है।

5

परिवार या दोस्तों के साथ इन जगहों पर घूमने का प्लान बनाएं और खास पल बिताएं।

अद्भुत अनुभव

