By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले 5 मुख्यमंत्री
भारत में कुछ मुख्यमंत्रियों ने दशकों तक शासन किया। उनके नेतृत्व ने राज्यों को नई दिशा दी। आइए जानें, भारत के 5 सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों के बारे में।
भारत के दिग्गज मुख्यमंत्री
पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे (1994-2019)। 24 साल 5 महीने तक शासन कर वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बने।
पवन कुमार चामलिंग
नवीन पटनायक 2000 से 2024 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। 24 साल 90 दिन के कार्यकाल के साथ वे दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री हैं।
नवीन पटनायक
ज्योति बसु ने 1977 से 2000 तक पश्चिम बंगाल में शासन किया। 23 साल 137 दिन के कार्यकाल के साथ वे तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री हैं।
ज्योति बसु
गेगोंग अपांग ने अरुणाचल प्रदेश में 1980 से 1999 और 2003 से 2007 तक शासन किया। उनका कुल कार्यकाल 22 साल 8 महीने रहा।
गेगोंग अपांग
जे. जयललिता ने तमिलनाडु में 1991 से 2016 तक कई बार शासन किया। उनका कुल कार्यकाल 21 साल 3 महीने रहा, जो उन्हें पांचवें स्थान पर लाता है।
जे. जयललिता
इन नेताओं ने जनता का विश्वास, नीतियों और विकास कार्यों से लंबे समय तक शासन किया। उनकी लोकप्रियता और रणनीति ने उन्हें ऐतिहासिक बनाया।
नेतृत्व की विशेषताएं
पवन चामलिंग ने सिक्किम को जैविक खेती और पर्यटन का केंद्र बनाया। उनकी नीतियों ने राज्य को समृद्ध और स्थिर बनाया, जो रिकॉर्ड कार्यकाल का आधार है।
चामलिंग का योगदान
नवीन पटनायक ने ओडिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में सुधार किया। उनकी जन-केंद्रित नीतियों ने उन्हें लंबे समय तक लोकप्रिय बनाए रखा।
नवीन पटनायक का प्रभाव
ये मुख्यमंत्री भारत की राजनीति के प्रतीक हैं। उनकी मेहनत, दूरदर्शिता और जनसेवा हमें प्रेरित करती है। इनकी विरासत भविष्य के नेताओं को मार्ग दिखाएगी।
इन नेताओं से प्रेरणा
