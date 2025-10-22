By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 22, 2025
भारत को सबसे ज्यादा ODI मैच हराने वाले कप्तान कौन हैं?
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं।
मोहम्मद अजहरुद्दीन
अजहरुद्दीन ने भारत के लिए 174 मैचों में कप्तानी की, जिनमें उन्हें 76 मैचों में हार मिली। उन्होंने भारत को 90 मैचों में जीत भी दिलाई।
76 मैच हारे
भारत को सबसे ज्यादा वनडे मैच हराने वाले भारतीय कप्तानों की सूची में दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम है।
धोनी दूसरे नंबर पर
धोनी ने 200 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की, जिनमें उन्हें 74 मैचों में हार मिली और 110 मैचों में जीत मिली। इस दौरान उनका जीत प्रतिशत 55 रहा।
74 मैच हारे
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में सौरव गांगुली तीसरे नंबर पर हैं।
सौरव गांगुली
गांगुली ने भारत के लिए 146 मैचों में कप्तानी की, जिसमें उन्हें 65 मैचों में हार मिली और 76 मैचों में जीत मिली।
65 मैच हारे
लिस्ट में चौथे नंबर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम है।
सचिन तेंदुलकर
उन्होंने 73 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की, जिनमें उन्हें 43 मैचों में हार मिली और 23 मैचों में वे जीते।
43 मैच हारे
लिस्ट में पांचवे स्थान पर कपिल देव का नाम है। देव ने भारत के लिए कुल 74 मैचों में कप्तानी की, जिनमें उन्हें 33 मैचों में हार मिली और 39 मैचों में जीत।
कपिल देव ने हारे 33 मैच
100+ ODI मैचों में कप्तानी करने वाले भारतीय
