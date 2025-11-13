By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारत के टॉप 5 गेंदबाज
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले हैं।
अनिल कुंबले
Pic Credit: Social Media
उन्होंने 236 टेस्ट पारियों में 619 विकेट हासिल किए।
619 विकेट
Pic Credit: Social Media
इस सूची में दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन हैं।
रविचंद्रन अश्विन
Pic Credit: Social Media
अश्विन ने 200 टेस्ट पारियों में 537 विकेट लिए।
537 विकेट
Video Credit: Social Media
भारतीय पूर्व तेज गेंदबाज कपिल देव इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
कपिल देव
Pic Credit: Social Media
उन्होंने 227 टेस्ट पारियों में 434 विकेट हासिल किए हैं।
434 विकेट
Pic Credit: Social Media
ऑफ स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
हरभजन सिंह
Pic Credit: Social Media
उन्होंने भारत के लिए कुल 190 टेस्ट पारियों में 417 विकेट लिए हैं।
417 विकेट
Pic Credit: Social Media
रवींद्र जडेजा का नाम भी सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों में है। उन्होंने अब तक भारत के लिए 163 टेस्ट पारियों में 338 विकेट लिए हैं।
रवींद्र जडेजा
Pic Credit: Social Media
IPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज
Click Here