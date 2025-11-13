By Vimlesh Kumar Bhurtiya
November 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारत के टॉप 5 गेंदबाज

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले हैं।

अनिल कुंबले

Pic Credit: Social Media

उन्होंने 236 टेस्ट पारियों में 619 विकेट हासिल किए।

619 विकेट

Pic Credit: Social Media

इस सूची में दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन हैं।

रविचंद्रन अश्विन

Pic Credit: Social Media

अश्विन ने 200 टेस्ट पारियों में 537 विकेट लिए।

537 विकेट

Video Credit: Social Media

भारतीय पूर्व तेज गेंदबाज कपिल देव इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

कपिल देव

Pic Credit: Social Media

उन्होंने 227 टेस्ट पारियों में 434 विकेट हासिल किए हैं।

434 विकेट

Pic Credit: Social Media

ऑफ स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।

हरभजन सिंह

Pic Credit: Social Media

उन्होंने भारत के लिए कुल 190 टेस्ट पारियों में 417 विकेट लिए हैं।

417 विकेट

Pic Credit: Social Media

रवींद्र जडेजा का नाम भी सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों में है। उन्होंने अब तक भारत के लिए 163 टेस्ट पारियों में 338 विकेट लिए हैं।

रवींद्र जडेजा

Pic Credit: Social Media

