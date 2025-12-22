By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 22, 2025

टी-20I में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले 5 भारतीय बल्लेबाज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं।

अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा ने अपने करियर में अब तक 32 पारियां खेली हैं, जिसमें 188.02 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है।

188.02 की स्ट्राइक रेट

लिस्ट में दूसरे स्थान पर बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं। जायसवाल को टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में नहीं चुना गया है।

यशस्वी जायसवाल

जायसवाल ने अपने करियर में अब तक कुल 22 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं, जिसमें 164.31 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है।

164.31 की स्ट्राइक रेट

सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में कप्तान सूर्यकुमार यादव तीसरे स्थान पर हैं।

सूर्यकुमार यादव

सूर्या ने अपने करियर में अब तक कुल 93 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं, जिसमें 163.23 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है।

163.23

इस सूची में चौथे स्थान पर रिंकू सिंह का नाम है। रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है और उन्हें टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुना गया है।

रिंकू सिंह

रिंकू ने अपने करियर में अब तक 25 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं, जिसमें 161.76 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है।

161.76 

लिस्ट में पांचवें स्थान पर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन हैं। वे विश्व कप के लिए चुनी गई टीम में भारतीय टीम के प्रमुख विकेटकीपर हैं।

संजू सैमसन

उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 44 टी-20 पारियां खेली हैं, जिसमें 148.06 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है।

148.06

