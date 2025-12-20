By Vimlesh Kumar Bhurtiya
T20I में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाज 

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पांचवें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की।

हार्दिक पांड्या

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक ने सिर्फ 25 गेंदों में 63 रन की तेज पारी खेली।

25 गेंदों में 63 रन

उन्होंने महज 16 गेंदों अर्धशतकीय पारी खेली। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा खेली गई दूसरी सबसे तेज अर्धशतकीय पारी थी।

16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

आइए आज हम आपको टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानकारी देते हैं।

सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बैटर

भारत के लिए टी-20 अंतररराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज युवराज सिंह हैं। उन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक जमाया था।

युवराज सिंह

हार्दिक पांड्या इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली है।

हार्दिक पांड्या

लिस्ट में तीसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं। अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ 17 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली थी।

अभिषेक शर्मा

इस सूची में चौथे स्थान पर केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने 18 गेंदों में अर्धशतकीय पारियां खेली थीं।

केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव

केएल राहुल ने साल 2021 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंद में अर्धशतक लगाया था। वहीं सूर्यकुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 2022 में सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था।

इन टीमों के खिलाफ जड़ा अर्धशतक

