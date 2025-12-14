T-20I में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाज
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम है।
विराट कोहली
विराट कोहली ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे।
27 पारियों में 1000 रन
लिस्ट में दूसरे स्थान पर मौजूदा समय के विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं।
अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने के लिए 28 पारियां लीं।
28 पारियों में
लिस्ट में तीसरे स्थान पर लोकेश राहुल का नाम है।
लोकेश राहुल
केएल राहुल ने 29 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। बता दें कि मौजूदा समय में लोकेश राहुल टी-20 टीम का हिस्सा नहीं हैं।
29 पारियों में
लिस्ट में चौथे स्थान पर मौजूदा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम है।
सूर्यकुमार यादव
भारत के मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्यकुमार यादव ने 31 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे।
31 पारियों में
लिस्ट में पांचवें स्थान पर तिलक वर्मा हैं। तिलक ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 1000 रन पूरे किए थे। तिलक वर्मा ने यह कारनामा 34 पारियों में किया है।