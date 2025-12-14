By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

T-20I में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम है।

विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे।

27 पारियों में 1000 रन

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में दूसरे स्थान पर मौजूदा समय के विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं।

अभिषेक शर्मा

Pic Credit: Social Media

अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने के लिए 28 पारियां लीं।

28 पारियों में 

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में तीसरे स्थान पर लोकेश राहुल का नाम है।

लोकेश राहुल

Pic Credit: Social Media

केएल राहुल ने 29 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। बता दें कि मौजूदा समय में लोकेश राहुल टी-20 टीम का हिस्सा नहीं हैं।

29 पारियों में 

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में चौथे स्थान पर मौजूदा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम है।

सूर्यकुमार यादव

Pic Credit: Social Media

भारत के मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्यकुमार यादव ने 31 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे।

31 पारियों में 

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में पांचवें स्थान पर तिलक वर्मा हैं। तिलक ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 1000 रन पूरे किए थे। तिलक वर्मा ने यह कारनामा 34 पारियों में किया है।

तिलक वर्मा ने 34 पारियों में

Pic Credit: Social Media

पिछली 5 टी-20I पारियों में शुभमन गिल का स्कोर

 Click Here