By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED August 27, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज हैं अश्विन, उनसे आगे सिर्फ ये 4 नाम
दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा कर दी है।
अश्विन ने लिया संन्यास
Pic Credit: Social Media
वे आईपीएल के सबसे सफलतम गेंदबाजों में से एक रहे।
सफलत गेंदबाज
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने करियर में कुल 220 मैच खेले, जिसकी 217 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 187 विकेट हासिल किए।
कुल इतने विकेट हासिल किए
Pic Credit: Social Media
आईपीएल के इतिहास में अश्विन से ज्यादा विकेट सिर्फ 4 गेंदबाजों ने लिए हैं। कौन-कौन से हैं ये गेंदबाज आइए आपको बताते हैं।
उनसे ज्यादा विकेट लेने वाले 4 गेंदबाज
Pic Credit: Social Media
आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल के नाम है। उन्होंने 174 मैचों में 221 विकेट हासिल किए हैं।
युजवेंद्र चहल
Video Credit: Social Media
चहल के बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने 190 मैचों में 198 विकेट हासिल किए हैं।
भुवनेश्वर कुमार
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में तीसरे स्थान पर सुनील नरेन हैं। उन्होंने 189 मैचों में 192 विकेट हासिल किए हैं।
सुनील नरेन
Pic Credit: Social Media
रविचंद्रन अश्विन से ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज पीयूष चावला हैं। उन्होंने 192 मैचों में 192 विकेट हासिल किए हैं।
पीयूष चावला
Pic Credit: Social Media
इस तरह आईपीएल में अश्विन से ज्यादा विकेट लेने वाले सिर्फ 4 गेंदबाज- यूजी चहल, भुवनेश्वर कुमार, सुनील नरेन और पीयूष चावला हैं। इन चारों के बाद आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज अश्विन हैं।