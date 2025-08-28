By Vimlesh Kumar Bhurtiya
IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज हैं अश्विन, उनसे आगे सिर्फ ये 4 नाम

दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा कर दी है।

अश्विन ने लिया संन्यास

वे आईपीएल के सबसे सफलतम गेंदबाजों में से एक रहे।

सफलत गेंदबाज

उन्होंने अपने करियर में कुल 220 मैच खेले, जिसकी 217 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 187 विकेट हासिल किए।

कुल इतने विकेट हासिल किए 

आईपीएल के इतिहास में अश्विन से ज्यादा विकेट सिर्फ 4 गेंदबाजों ने लिए हैं। कौन-कौन से हैं ये गेंदबाज आइए आपको बताते हैं।

उनसे ज्यादा विकेट लेने वाले 4 गेंदबाज

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल के नाम है। उन्होंने 174 मैचों में 221 विकेट हासिल किए हैं।

युजवेंद्र चहल

चहल के बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने 190 मैचों में 198 विकेट हासिल किए हैं।

भुवनेश्वर कुमार

लिस्ट में तीसरे स्थान पर सुनील नरेन हैं। उन्होंने 189 मैचों में 192 विकेट हासिल किए हैं।

सुनील नरेन

रविचंद्रन अश्विन से ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज पीयूष चावला हैं। उन्होंने 192 मैचों में 192 विकेट हासिल किए हैं। 

पीयूष चावला

इस तरह आईपीएल में अश्विन से ज्यादा विकेट लेने वाले सिर्फ 4 गेंदबाज- यूजी चहल, भुवनेश्वर कुमार, सुनील नरेन और पीयूष चावला हैं। इन चारों के बाद आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज अश्विन हैं।

अश्विन पांचवे नंबर पर

रविचंद्रन अश्विन के IPL करियर पर एक नजर डालिए

