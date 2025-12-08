By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ODI में भारत के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के नाम है।
क्विंटन डिकॉक
क्विटंन डिकॉक ने वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ अब तक कुल 23 पारियां खेली हैं, जिसमें 51.78 की औसत से 1191 रन बनाए हैं और 7 शतक भी जड़े हैं।
23 पारियों में 7 शतक
इस सूची में दूसरे स्थान पर श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं।
सनथ जयसूर्या
उन्होंने अपने करियर के दौरान भारत के खिलाफ कुल 85 वनडे मैच खेले, जिसमें 36.23 की औसत के साथ 2899 रन बनाए। इस दौरान जयसूर्या ने 7 शतकीय पारियां खेलीं।
85 पारियों में 7 शतक
सूची में तीसरे स्थान पर एबी डिविलियर्स का नाम है। उन्होंने भारत के खिलाफ कुल 6 शतक लगाए हैं।
एबी डिविलियर्स
डिविलियर्स ने अपने करियर में कुल 32 मैच वनडे भारत के खिलाफ खेले, जिसमें 48.46 की औसत के साथ 1357 रन बनाए और 6 शतक भी जड़े।
32 पारियों में 6 शतक
सूची में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग हैं।
रिकी पोंटिंग
पोंटिंग ने अपने करियर में भारत के खिलाफ कुल 59 वनडे मैच खेले, जिसमें 40.07 की औसत से कुल 2164 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 शतक भी जड़े।
59 पारियों में 6 शतक
वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ सर्वाधिक शतक जड़ने वाले 5वें बल्लेबाज कुमार संगाकारा हैं। उन्होंने 71 पारियों में 6 शतक लगाए हैं।
कुमार संगाकारा के 71 पारियों में 6 शतक
