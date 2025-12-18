By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टी-20I में सर्वाधिक चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक चौके लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है।

बाबर आजम

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 129 टी-20 पारियां खेली हैं, जिसमें 466 चौके लगाए हैं।

466 चौके

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में दूसरे स्थान पर आयरलैंड के पॉल स्टर्लिन हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 153 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं, जिसमें 442 चौके लगाए हैं।

पॉल स्टर्लिन के 442 चौके

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में तीसरे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं।

रोहित शर्मा

Pic Credit: Social Media

रोहित ने अपने करियर में कुल 151 टी-20I पारियां खेली हैं, जिसमें 383 चौके लगाए हैं।

383 चौके

Pic Credit: Social Media

सूची में चौथे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का नाम है।

विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

किंग कोहली ने अपने टी-20 करियर में कुल 117 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेलीं, जिसमें 369 चौके लगाए।

369 चौके

Video Credit: Social Media

इस सूची में पांचवे और आखिरी स्थान पर इंग्लैंड के जोस बटलर का नाम है।

जोस बटलर

Pic Credit: Social Media

बटलर ने अपने करियर में अब तक कुल 132 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं, जिसमें 350 चौके लगाए हैं।

350 चौके

Pic Credit: Social Media

