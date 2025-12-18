By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 18, 2025
टी-20I में सर्वाधिक चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाज
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक चौके लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है।
बाबर आजम
उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 129 टी-20 पारियां खेली हैं, जिसमें 466 चौके लगाए हैं।
466 चौके
लिस्ट में दूसरे स्थान पर आयरलैंड के पॉल स्टर्लिन हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 153 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं, जिसमें 442 चौके लगाए हैं।
पॉल स्टर्लिन के 442 चौके
लिस्ट में तीसरे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं।
रोहित शर्मा
रोहित ने अपने करियर में कुल 151 टी-20I पारियां खेली हैं, जिसमें 383 चौके लगाए हैं।
383 चौके
सूची में चौथे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का नाम है।
विराट कोहली
किंग कोहली ने अपने टी-20 करियर में कुल 117 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेलीं, जिसमें 369 चौके लगाए।
369 चौके
इस सूची में पांचवे और आखिरी स्थान पर इंग्लैंड के जोस बटलर का नाम है।
जोस बटलर
बटलर ने अपने करियर में अब तक कुल 132 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं, जिसमें 350 चौके लगाए हैं।
350 चौके
