By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 25, 2025

WTC के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, लिस्ट में कितने भारतीय?

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट हैं।

जो रूट

उन्होंने 128 टेस्ट पारियों में 6088 रन बनाए हैं।

6088 रन

लिस्ट में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज स्टीव स्मिथ हैं।

स्टीव स्मिथ 

स्मिथ ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक कुल 97 पारियां खेली हैं जिनमें उन्होंने 4297 रन बनाए हैं।

4297 रन

लिस्ट में तीसरे स्थान पर मार्नस लाबुशेन हैं। 

मार्नस लाबुशेन

उन्होंने 98 पारियों 4285 रन बनाए हैं।

4285 रन

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 105 पारियों में 3624 रन बनाए हैं।

बेन स्टोक्स के 3624 रन

लिस्ट में पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड हैं। 

ट्रेविस हेड

उन्होंने 89 पारियों में 3444 रन बनाए हैं।

3444 रन

