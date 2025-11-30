By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 30, 2025
ODI में सबसे अधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज
विराट कोहली ने रांची में एक बार फिर शतकीय पारी खेली है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 120 गेंदों में 135 रन बनाए।
विराट कोहली की शतकीय पारी
वनडे क्रिकेट में यह विराट कोहली का 52वां शतक था।
52वां शतक
आइए आज हम आपको उन बल्लेबाजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाए हैं।
सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं।
विराट कोहली
किंग कोहली ने वनडे क्रिकेट में 52 शतक लगाए हैं।
52 शतक
इस सूची में दूसरे नंबर पर सचिन रमेश तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 49 शतक लगाए हैं।
सचिन तेंदुलकर
रोहित शर्मा
रोहित शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में अब तक 33 शतक लगाए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 30 शतक लगाए हैं।
रिकी पोंटिंग
28 वनडे शतकों के साथ श्रीलंका के सनथ जयसूर्या इस सूची में पांचवे स्थान पर हैं।
सनथ जयसूर्या
