By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 30, 2025

ODI में सबसे अधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

विराट कोहली ने रांची में एक बार फिर शतकीय पारी खेली है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 120 गेंदों में 135 रन बनाए। 

विराट कोहली की शतकीय पारी

Pic Credit: Social Media

वनडे क्रिकेट में यह विराट कोहली का 52वां शतक था।

52वां शतक

Pic Credit: Social Media

आइए आज हम आपको उन बल्लेबाजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाए हैं।

सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर

Pic Credit: Social Media

वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं।

विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

किंग कोहली ने वनडे क्रिकेट में 52 शतक लगाए हैं।

52 शतक

Pic Credit: Social Media

इस सूची में दूसरे नंबर पर सचिन रमेश तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 49 शतक लगाए हैं।

सचिन तेंदुलकर

Pic Credit: Social Media

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में अब तक 33 शतक लगाए हैं।

Video Credit: Social Media

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 30 शतक लगाए हैं।

रिकी पोंटिंग

Pic Credit: Social Media

28 वनडे शतकों के साथ श्रीलंका के सनथ जयसूर्या इस सूची में पांचवे स्थान पर हैं।

सनथ जयसूर्या

Pic Credit: Social Media

