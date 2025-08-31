By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED August 31, 2025
IND Vs PAK: टी 20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज
भारत और पाकिस्तान के बीच हुए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन किन 5 बल्लेबाजों ने बनाए हैं आइए आपको बताते हैं।
IND Vs PAK टी-20 में सबसे ज्यादा किसके रन?
Pic Credit: Social Media
इस लिस्ट में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पहले नंबर पर हैं।
विराट कोहली पहले स्थान पर
Pic Credit: Social Media
उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2010 से 2024 के बीच कुल 11 टी-20 मैच खेले, जिसकी सभी पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 70.28 की चमत्कारी औसत के साथ कुल 492 रन बनाए।
बनाए हैं रिकॉर्ड इतने रन
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान हैं।
मोहम्मद रिजवान दूसरे स्थान पर
Video Credit: Social Media
उन्होंने 2021 से 2024 तक भारत के खिलाफ कुल 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 57.00 की औसत के साथ 228 रन बनाए हैं।
बनाए हैं इतने रन
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज शोएब मलिक हैं। उन्होंने 2007 से 2021 तक भारत के खिलाफ कुल 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसकी 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 27.33 की औसत के साथ 164 रन बनाए।
शोएब मलिक तीसरे स्थान पर
Pic Credit: Social Media
इस सूची में चौथे स्थान पर पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज का नाम है। उन्होंने साल 2007 से 2021 तक भारत के खिलाफ कुल 8 टी-20 मैच खेले, जिसकी 7 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 26.00 और 118.18 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 156 रन बनाए।
मोहम्मद हफीज चौथे स्थान पर
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में पांचवे स्थान पर भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह का नाम शामिल है।
पांचवे स्थान पर युवराज सिंह
Pic Credit: Social Media
उन्होंने 2007 से 2016 तक पाकिस्तान के खिलाफ कुल 8 टी-20 मैच खेले, जिसकी सभी 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 25.83 की औसत और 109.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 155 रन बनाए।
युवराज सिंह ने बनाए हैं इतने रन
Pic Credit: Social Media
