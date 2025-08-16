By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 16, 2025

एशिया कप (ODI) में सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, विराट इस नंबर पर

एशिया कप वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या के नाम है।

सनथ जयसूर्या

जयसूर्या ने एशिया कप वनडे में कुल 25 मैच खेले, जिसकी 24 पारियों में 6 शतक जड़े।

6 शतक

लिस्ट में दूसरे नंबर पर वनडे क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली का नाम है।

विराट कोहली

विराट कोहली ने एशिया कप वनडे फॉर्मेट में कुल 16 मैच खेले, जिसकी 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए चार शतक जड़े।

4 शतकीय पारियां

एशिया कप वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर कुमार संगाकारा का नाम है।

कुमार संगाकारा

श्रीलंका के इस महान बल्लेबाज ने एशिया कप में कुल 24 मैच खेले हैं, जिसकी 23 पारियों में चार शतक जड़े हैं।

23 पारियों में 4 शतक

लिस्ट में चौथे स्थान पर पाकिस्तान के शोएब मलिक का नाम है। उन्होंने एशिया कप वनडे में कुल 17 मैच खेले, जिसकी 15 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 3 शतक जड़े।

शोएब मलिक

लिस्ट में पांचवे स्थान पर श्रीलंका के लहिरु थिरिमाने हैं।

लहिरु थिरिमाने

उन्होंने एशिया कप में कुल 8 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी सभी 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 2 शतक लगाए हैं।

दो शतक

