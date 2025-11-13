By Vimlesh Kumar Bhurtiya
IPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज
आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास है।
क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के महान पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल ने 141 पारियों में 4965 आईपीएल रन बनाए और 357 छक्के जड़े।
357 छक्के
रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
रोहित शर्मा
उन्होंने 267 आईपीएल पारियों में अब तक 302 छक्के लगाए हैं।
302 छक्के
आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में विराट कोहली तीसरे पायदान पर हैं।
विराट कोहली
विराट ने आईपीएल की 259 पारियों में अब तक 291 छक्के लगाए हैं।
291 छक्के
महेंद्र सिंह धोनी इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
महेंद्र सिंह धोनी
उन्होंने अब तक 242 पारियों में 264 छक्के लगाए हैं। धोनी के नाम आईपीएल में 5439 रन हैं।
264 छक्के
दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स इस लिस्ट में पांचवे स्थान पर हैं। एबी ने आईपीएल करियर की 170 पारियों में 251 छक्के लगाए हैं।
एबी डिविलियर्स
