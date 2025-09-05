By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 05, 2025
Sports
ODI में साउथ अफ्रीका के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हाशिम अमला हैं।
हाशिम अमला
अमला ने अपने करियर में कुल 181 वनडे मैच खेले, जिसकी 178 पारियों में 27 शतक लगाए।
27 शतक
लिस्ट में दूसरे नंबर पर एबी डिविलियर्स का नाम है।
एबी डिविलियर्स
उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए कुल 223 वनडे मैच खेले, जिसकी 213 पारियों में 25 शतक लगाए।
25 शतक
सूची में तीसरे स्थान पर सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का नाम है।
क्विंटन डिकॉक
उन्होंने अपने करियर में दक्षिण अफ्रीका के लिए कुल 155 वनडे मैच खेले, जिसकी 155 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 21 शतक लगाए।
21 शतक
हर्षल गिब्स इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
हर्षल गिब्स
उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए कुल 248 वनडे मैच खेले, जिसकी 240 पारियों में 21 शतक लगाए।
21 शतक
लिस्ट में पांचवें और आखिरी स्थान पर दुनिया के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस का नाम है। उन्होंने अपने करियर में कुल 323 वनडे मैच खेले, जिसकी 309 पारियों में 17 शतक लगाए।
जैक कैलिस
