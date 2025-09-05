By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 05, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ODI में साउथ अफ्रीका के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हाशिम अमला हैं।

हाशिम अमला

Pic Credit: Social Media

अमला ने अपने करियर में कुल 181 वनडे मैच खेले, जिसकी 178 पारियों में 27 शतक लगाए।

27 शतक

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में दूसरे नंबर पर एबी डिविलियर्स का नाम है।

एबी डिविलियर्स

Pic Credit: Social Media

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए कुल 223 वनडे मैच खेले, जिसकी 213 पारियों में 25 शतक लगाए।

25 शतक

Pic Credit: Social Media

सूची में तीसरे स्थान पर सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का नाम है।

क्विंटन डिकॉक

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपने करियर में दक्षिण अफ्रीका के लिए कुल 155 वनडे मैच खेले, जिसकी 155 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 21 शतक लगाए।

21 शतक

Pic Credit: Social Media

हर्षल गिब्स इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।

हर्षल गिब्स

Pic Credit: Social Media

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए कुल 248 वनडे मैच खेले, जिसकी 240 पारियों में 21 शतक लगाए।

21 शतक

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में पांचवें और आखिरी स्थान पर दुनिया के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस का नाम है। उन्होंने अपने करियर में कुल 323 वनडे मैच खेले, जिसकी 309 पारियों में 17 शतक लगाए।

जैक कैलिस

Pic Credit: Social Media

टी-20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले 5 कप्तान

 Click Here