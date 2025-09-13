By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच के नाम है। उन्होंने साल 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 76 गेंदों में 172 रन बनाए थे।

एरोन फिंच (172 रन)

Pic Credit: Social Media

इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान के बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजई हैं। उन्होंने साल 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 62 गेंदों में नाबाद 162 रनों की पारी खेली थी।

हजरतुल्लाह जजई (162 रन)

Pic Credit: Social Media

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले तीसरे बल्लेबाज एरोन फिंच हैं। उन्होंने साल 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ 63 गेंदों में 156 रनों की पारी खेली थी।

एरोन फिंच (156 रन)

Pic Credit: Social Media

इस सूची में चौथे स्थान पर कैमेन आइलैंड्स के बल्लेबाज येनेव सेनारत्ने हैं। उन्होंने ब्राजील के खिलाफ साल 2024 में 67 गेंदों में 150 रनों की पारी खेली थी।

येनेव सेनारत्ने (150 रन)

Video Credit: Social Media

इस सूची में पांचवे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल का नाम है। उन्होंने साल 2016 में श्रीलंका के खिलाफ 65 गेंदों में नाबाद 145 रनों की पारी खेली थी।

ग्लेन मैक्सवेल (145 रन)

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में 6वें स्थान पर एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान हैं। उन्होंने साइप्रस के खिलाफ साल 2024 में 41 गेंदों में 144 रनों की नाबाद पारी खेली थी।

साहिल चौहान (144 रन)

इंग्लैंड के फिल सॉल्ट इस सूची में 7वें स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में हुए दूसरे टी-20 मुकाबले में 60 गेंदों में नाबाद 141 रनों की पारी खेली है।

फिल सॉल्ट (141 रन)

Pic Credit: Social Media

नेपाल के कुशल मल्ला इस लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 50 गेंदों में नाबाद 137 रनों की पारी खेली थी।

कुशल मल्ला (137 रन नाबाद)

Pic Credit: Social Media

हंग्री के जीशान कुकिखेल ने साल 2022 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ 49 गेंदों में 137 रनों की पारी खेली थी। वे इस सूची में 9वें स्थान पर हैं।

जीशान (49 गेंदों में 137 रन)

Pic Credit: Social Media

न्यूजीलैंड के फिन एलेन टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की सूची में 10वें स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ 62 गेंदों में 137 रनों की पारी खेली थी।

फिन एलेन (62 गेंदों में 137 रन)

Pic Credit: Social Media

