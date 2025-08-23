By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय
भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा 159 मैचों में 205 छक्कों के साथ इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।
रोहित शर्मा (भारत)
न्यूजीलैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल 122 मैचों में 173 छक्के लगाकर सूची में दूसरे स्थान पर हैं। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।
मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड)
यूएई के मुहम्मद वसीम 78 मैचों में 168 छक्कों के साथ तीसरे पायदान पर हैं। उनका औसत और स्ट्राइक रेट दोनों ही बहुत प्रभावशाली है।
मुहम्मद वसीम (यूएई)
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने 137 मैचों में 160 छक्के लगाए हैं। उनकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक टी-20 बल्लेबाजों में होती है।
जोस बटलर (इंग्लैंड)
वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन 106 मैचों में 149 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।
निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज)
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल 124 मैचों में 148 छक्कों के साथ 6वें स्थान पर हैं। ग्लेन मैक्सवेल जब चलते हैं तो तबाही मचा देते हैं।
ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया)
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव 83 मैचों में 146 छक्कों के साथ सातवें स्थान पर हैं। सूर्या को मिस्टर 360-डिग्री भी कहा जाता है।
सूर्यकुमार यादव (भारत)
मलेशिया के सैयद अजीज इस लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं। उन्होंने 108 मैचों में 139 छक्के लगाए हैं।
सैयद अजीज
वेस्टइंडीज के एविन लुईस 65 मैचों में 136 छक्के लगाकर नौवें स्थान पर हैं।
एविन लुईस (वेस्टइंडीज)
हांगकांग के बाबर हयात 95 मैचों में 136 छक्कों के साथ 10वें नंबर पर हैं।
बाबर हयात (हांगकांग)
