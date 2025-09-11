By Vimlesh Kumar 
PUBLISHED Sept 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

टेस्ट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाज 

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के पास है। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 51 शतक लगाए हैं।

सचिन तेंदुलकर

Pic Credit: Social Media

इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 45 शतक लगाए हैं।

जैक कैलिस

Pic Credit: Social Media

सूची में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 41 शतक लगाए हैं।

रिकी पोंटिंग

Pic Credit: Social Media

चौथे स्थान पर इंग्लैंड के जो रूट हैं। वे एक्टिव बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में अब तक कुल 39 शतक लगाए हैं।

जो रूट

Pic Credit: Social Media

श्रीलंका के महान बल्लेबाजों में से एक कुमार संगाकारा इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 38 शतक लगाए हैं।

कुमार संगाकारा

Pic Credit: Social Media

ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ इस सूची में 6वें स्थान पर हैं। वे एक्टिव बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने राहुल द्रविड़ से कम मैचों में 36 शतक लगाए हैं।

स्टीव स्मिथ

Pic Credit: Social Media

राहुल द्रविड़ इस सूची में 7वें स्थान पर हैं। क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले द्रविड़ ने अपने टेस्ट करियर में कुल 36 शतक लगाए।

राहुल द्रविड़

Pic Credit: Social Media

सुनील गावस्कर से कम मैचों में 34 शतकों के साथ पाकिस्तान के युनूस खान इस सूची में 8वें नंबर पर हैं।

युनूस खान

Pic Credit: Social Media

सुनील गावस्कर ने भी अपने टेस्ट करियर में कुल 34 शतक लगाए हैं। वे इस सूची में 9वें स्थान पर हैं।

सुनील गावस्कर

Pic Credit: Social Media

ब्रायन लारा ने सुनील गावस्कर से ज्यादा मैचों में 34 शतकीय पारियां खेली हैं, इसलिए वे लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं।

ब्रायन लारा

Pic Credit: Social Media

ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाज

 Click Here