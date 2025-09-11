By Vimlesh Kumar
टेस्ट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाज
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के पास है। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 51 शतक लगाए हैं।
सचिन तेंदुलकर
इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 45 शतक लगाए हैं।
जैक कैलिस
सूची में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 41 शतक लगाए हैं।
रिकी पोंटिंग
चौथे स्थान पर इंग्लैंड के जो रूट हैं। वे एक्टिव बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में अब तक कुल 39 शतक लगाए हैं।
जो रूट
श्रीलंका के महान बल्लेबाजों में से एक कुमार संगाकारा इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 38 शतक लगाए हैं।
कुमार संगाकारा
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ इस सूची में 6वें स्थान पर हैं। वे एक्टिव बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने राहुल द्रविड़ से कम मैचों में 36 शतक लगाए हैं।
स्टीव स्मिथ
राहुल द्रविड़ इस सूची में 7वें स्थान पर हैं। क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले द्रविड़ ने अपने टेस्ट करियर में कुल 36 शतक लगाए।
राहुल द्रविड़
सुनील गावस्कर से कम मैचों में 34 शतकों के साथ पाकिस्तान के युनूस खान इस सूची में 8वें नंबर पर हैं।
युनूस खान
सुनील गावस्कर ने भी अपने टेस्ट करियर में कुल 34 शतक लगाए हैं। वे इस सूची में 9वें स्थान पर हैं।
सुनील गावस्कर
ब्रायन लारा ने सुनील गावस्कर से ज्यादा मैचों में 34 शतकीय पारियां खेली हैं, इसलिए वे लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं।
ब्रायन लारा
