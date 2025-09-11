By Vimlesh Kumar
PUBLISHED Sept 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास है। उन्होंने अब तक इस फॉर्मेट में 51 शतक लगाए हैं।
विराट कोहली
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 49 शतक लगाए हैं।
सचिन तेंदुलकर
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में तीसरे स्थान पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम है। रोहित ने इस फॉर्मेट में कुल 32 शतक लगाए हैं।
रोहित शर्मा
Video Credit: Social Media
सूची में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 30 शतक लगाए हैं।
रिकी पोंटिंग
Pic Credit: Social Media
पांचवे स्थान पर श्रीलंका के सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 28 शतक लगाए हैं।
सनथ जयसूर्या
Pic Credit: Social Media
सूची में 6वें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 27 शतक लगाए हैं।
हाशिम अमला
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में 7वें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का नाम है। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 25 शतक लगाए हैं।
एबी डिविलियर्स
Pic Credit: Social Media
क्रिस गेल इस सूची में 8वें स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 25 वनडे शतक लगाए हैं।
क्रिस गेल
Pic Credit: Social Media
क्रिस गेल के बाद लिस्ट में 9वें स्थान पर श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज कुमार संगाकारा का नाम है। उन्होंने अपने वनडे करियर में 400 से ज्यादा मैच खेलने के बाद 25 शतक लगाए।
कुमार संगाकारा
Pic Credit: Social Media
ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर 22 शतकों के साथ इस सूची में 10वें स्थान पर हैं।
डेविड वॉर्नर
Pic Credit: Social Media
IPS अधिकारी आशना चौधरी की होने वाले पति संग 10 रोमांटिक तस्वीरें
Click Here