ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास है। उन्होंने अब तक इस फॉर्मेट में 51 शतक लगाए हैं।

विराट कोहली 

लिस्ट में दूसरे नंबर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 49 शतक लगाए हैं।

सचिन तेंदुलकर

लिस्ट में तीसरे स्थान पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम है। रोहित ने इस फॉर्मेट में कुल 32 शतक लगाए हैं।

रोहित शर्मा

सूची में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 30 शतक लगाए हैं।

रिकी पोंटिंग

पांचवे स्थान पर श्रीलंका के सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 28 शतक लगाए हैं।

सनथ जयसूर्या

सूची में 6वें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 27 शतक लगाए हैं।

हाशिम अमला

लिस्ट में 7वें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का नाम है। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 25 शतक लगाए हैं।

एबी डिविलियर्स

क्रिस गेल इस सूची में 8वें स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 25 वनडे शतक लगाए हैं। 

क्रिस गेल

क्रिस गेल के बाद लिस्ट में 9वें स्थान पर श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज कुमार संगाकारा का नाम है। उन्होंने अपने वनडे करियर में 400 से ज्यादा मैच खेलने के बाद 25 शतक लगाए।

कुमार संगाकारा

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर 22 शतकों के साथ इस सूची में 10वें स्थान पर हैं। 

डेविड वॉर्नर

