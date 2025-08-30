By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ICC वनडे रैंकिंग के टॉप 10 बल्लेबाज, कहां हैं किंग, प्रिंस और हिटमैन?
इस समय आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल पहले स्थान पर हैं। उनकी रेटिंग 784 है।
शुभमन गिल
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। उनकी रेटिंग 756 है।
रोहित शर्मा
पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे स्थान पर हैं। उनकी रेटिंग 739 है।
बाबर आजम
भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं। उनकी रेटिंग 736 है।
विराट कोहली
न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल पांचवें स्थान पर हैं। उनकी रेटिंग 720 है।
डैरिल मिचेल
श्रीलंका के चरित असलंका छठे स्थान पर हैं। उनकी रेटिंग 719 है।
चरित असलंका
आयरलैंड के हैरी टेक्टर सातवें स्थान पर हैं। उनकी रेटिंग 708 है।
हेरी टेक्टर
भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आठवें स्थान पर हैं। उनकी रेटिंग 704 है।
श्रेयस अय्यर
वेस्टइंडीज के शाई होप नौवें स्थान पर हैं। उनकी रेटिंग 699 है।
शाई होप
अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान दसवें स्थान पर हैं। उनकी रेटिंग 676 है।
इब्राहम जादरान
